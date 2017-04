AKTIE IM FOKUS: Grammer im Blick - Hastor-Engegement sorgt für Unsicherheit

Weitere Suchergebnisse zu "Grammer":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Sorgen über mögliche Belastungen im Zusammenhang mit dem Engagement der Familie Hastor hat die Aktien des Autozulieferers Grammer am Montagmorgen belastet.



Die Papiere fielen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Freitag um rund 1 Prozent. Zwar stütze die Autobranche den Zulieferer Grammer aus Angst vor unsicheren Anteilseignern, schrieb die Fachzeitschrift "Automobilwoche" am Montag. Sollten aber die umstrittenen Investoren die Mehrheit erlangen, wolle Volkswagen die Geschäftsbeziehungen prüfen.

Die Familie Hastor hält über Anlagevehikel zwischen 20 und 30 Prozent an Grammer und will möglichst rasch die Kontrolle übernehmen. Der bayerische Konzern hatte erst in der vergangenen Woche im Abwehrkampf die Dividende angehoben. Bereits Mitte Februar hatte Grammer zudem über eine Pflichtwandelanleihe mit dem chinesischen Autozulieferer Ningbo Jifeng eine Art Weißen Ritter ins Boot geholt. Spannend wird nun die Hauptversammlung des im SDax gelisteten Unternehmens am 24. Mai.