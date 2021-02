AKTIE IM FOKUS: Goldman Sachs treibt Teamviewer mit hohem Kursziel an

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein hohes Kursziel von Goldman Sachs hat am Mittwoch den Kurs von Teamviewer nach oben getrieben.



Er legte um knapp drei Prozent auf 45,11 Euro zu. Am Vortag war der Kurs an einem Widerstand bei 47 Euro erneut gescheitert, letztmals handelten die Papiere Anfang August über dieser Marke. Technisch unterstützt ist der Kurs bei etwa 43,20 Euro, wo gegenwärtig die 21-Tage-Linie und auch die 200-Tage-Linie verlaufen.

Mit einem Kursziel von 60 Euro attestierte Analyst Mohammed Moawalla den Papieren weiteres Aufwärtspotenzial von einem Drittel. Er rechnet damit, dass die Nachfrage von Unternehmen nach Fernwartungs-Software Fahrt aufnimmt. Zudem werde ein immer breiteres Produkt-Portfolio den Vertrieb höherwertiger und ergänzender Angebote stärken. Ähnliches gelte für die zunehmende Vernetzung von Endgeräten./bek/jha/