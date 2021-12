AKTIE IM FOKUS: Global Fahion brechen ein - Baader sieht Einstiegschance

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Senkung der Ergebnisprognose haben die Papiere der Global Fashion Group am Freitag erstmals seit September 2020 wieder weniger als 5 Euro gekostet. Dabei brachen die Aktien des Online-Modehändlers gut 18 Prozent ein und brachten auch den Anteilsscheinen der Händlerkollegen wie About You und Home24 ein unruhiges Fahrwasser.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) für 2021 erwartet das Unternehmen nur noch um die 10 Millionen Euro, nachdem bisher eine leichte Verbesserung zum Vorjahreswert von 16 Millionen Euro angepeilt worden war.

Möglicherweise ist der Kursrutsch aber übertrieben. Der Baader-Experte Volker Bosse blieb in seiner Reaktion jedenfalls recht gelassen. Er kappte zwar seine Ergebnisschätzung entsprechend, ließ die Prognosen für den wichtigen Nettowarenwert und den Umsatz aber genauso unangetastet wie die mittelfristigen Erwartungen. Die Gewinnwarnung sei durch die jüngste Kurskorrektur bereits gut eingepreist, so Bosse vor Handelsstart, und es biete sich eine attraktive Einstiegschance./ag/eas

