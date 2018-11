AKTIE IM FOKUS: Ghosn-Affäre lastet weiterhin auf Renault-Kurs

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Affäre um Autoboss Carlos Ghosn drückt weiterhin auf den Kurs des französischen Autobauers Renault .



Die Aktie gab am Donnerstag kurzfristig noch etwas deutlicher nach, da der Rauswurf von Carlos Ghosn als Nissan-Verwaltungsratschef nun beschlossene Sache ist. Der Kurs rutschte zeitweise um knapp 0,90 Prozent ab, erholte sich zuletzt aber wieder bis auf ein Minus von 0,36 Prozent.

Beide Autobauer sind über eine Allianz miteinander verbunden. Der japanische Autobauer Nissan teilte am frühen Nachmittag seinen Entscheid mit, den gebürtigen Brasilianer aus dem Amt zu entfernen. Der 64-Jährige war Anfang der Woche wegen des Vorwurfs des Verstoßes gegen Börsenauflagen verhaftet worden. Ghosn soll in offiziellen Berichten an die Tokioter Börse seine Geldbezüge zu niedrig beziffert haben. Seit Bekanntwerden der Affäre am vergangenen Montag hat die Renault-Aktie knapp neun Prozent an Wert eingebüßt./tav/jha/

