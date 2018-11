AKTIE IM FOKUS: Gewinnserie bei Borussia Dortmund droht zu reißen

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach zehn Gewinntagen in folge steuern die Aktien von Borussia Dortmund am Mittwoch auf einen Tagesverlust zu.



Nach der ersten Niederlage der Saison in der lukrativen Champions League und dem jüngsten Sprung über die 17 Jahre lang unerreichte Kursmarke von 10 Euro fielen die Papiere zur Wochenmitte um 1,09 Prozent auf 9,95 Euro.

Am Vorabend hatte es einen sportlichen Rückschlag für das Team von Trainer Lucien Favre gegeben: Nach drei Siegen setzte es eine 0:2-Niederlage bei Atletico Madrid. Insgesamt lief es bisher in der Bundesliga sowie international aber rund bei den Borussen. Seit dem Beginn der Bundesliga-Saison haben die Aktien rund zwei Drittel an Wert gewonnen./tih/mis