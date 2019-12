AKTIE IM FOKUS: Gewinnprognose von Microchip treibt ganze US-Branche an

Weitere Suchergebnisse zu "Texas Instruments":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Eine optimistische Gewinnprognose von Microchip Technology hat am Mittwoch an den US-Börsen die Kurse der Halbleiterbranche angetrieben.



Papiere von Microchip Technology verteuerten sich um 4,8 Prozent und lagen damit hinter den Aktien von Expedia an der Spitze des Nasdaq 100 Index. Es folgten mit Maxim Integrated, Analog Devices, Texas Instruments , KLA-Tencor und Lam Research weitere Branchengrößen mit Gewinnen von 2,3 bis 3,4 Prozent.

Microchip Technology rechnet nun im dritten Geschäftsquartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,12 bis 1,32 US-Dollar. Die mittlere Analystenschätzung lautet auf 1,22 Dollar. "Der Ausblick von Microchip legt die Einschätzung nahe, dass der breite Markt eine Erholung erlebt", schrieb Analyst Janardan Menon vom Londoner Broker Liberum. Microchip sei das erste Unternehmen der Branche, das im laufenden Quartal den Ausblick erhöht habe. Nun aber dürften weitere folgen, prognostizierte der Experte./bek/fba

