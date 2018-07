AKTIE IM FOKUS: Nach Gewinnmitnahmen legen Isra Vision wieder kräftig zu

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach heftigen Gewinnmitnahmen Ende vergangener Woche haben Aktien von Isra Vision am Dienstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt.



Sie stiegen an der TecDax -Spitze um knapp 8 Prozent auf 58,50 Euro, nachdem sie bereits am Montag zulegen konnten.

Am Donnerstag waren die Papiere des Robotikausrüsters um fast 20 Prozent eingebrochen. Investoren hatten Gewinne mitgenommen, nachdem sich der Kurs seit Anfang April fast verdoppelt hatte. Am Freitag gaben die Papiere erneut nach, seit Wochenbeginn zeigt der Trend nun aber wieder nach oben.

"Die Aktien sind mittlerweile hoch bewertet. Einige Anleger trauen dem Papier offensichtlich Kurse über 60 Euro nicht mehr zu", sagte ein Händler. Für Aktienkäufe hatte zuletzt die Messe Automatica in München gesorgt, eines der wichtigsten Treffen für die Automatisierungsbranche./bek/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------