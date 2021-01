AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen belasten K+S nach 34-Prozent-Rally 2021

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von K+S haben einige Anleger am Freitag erst einmal Kasse gemacht.



Die Papiere fielen im frühen Handel um 2,78 Prozent auf 10,15 Euro. Allerdings hatten sie in den ersten Handelstagen des Jahres in Summe um rund 34 Prozent zugelegt, nachdem Analysten sich äußert positiv zum globalen Agrarmarkt geäußert hatten.

So sieht Citigroup-Analyst Thomas Wrigglesworth dank hoher Preise für Feldfrüchte ein positives Nachfrageumfeld für Düngerkonzerne. Und Jonas Oxgaard vom Analysehaus Bernstein prognostizierte ebenfalls ein starkes Jahr 2021 für Zulieferer von Landwirten. Die hätten 2020 gute Gewinne gemacht. Daher und angesichts hoher Preise für Feldfrüchte dürften sie bereit sein, mehr Geld für Ausrüstung, Saatgut und anderes auszugeben./mis/jha/