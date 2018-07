AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei Wirecard nach jüngster Rally

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei der Aktie von Wirecard haben am Dienstag einige Anleger ihre Gewinne mitgenommen.



Die Papiere des Bezahlsystem-Anbieters und Dax-Kandidaten fielen am Vormittag in der Spitze um fast 5 Prozent, konnten ihre Verluste dann aber auf 2,44 Prozent reduzieren.

Händlern zufolge wurden kritische Analystenstimmen zum Anlass genommen. Seit ihrem Zwischentief Ende Juni waren sie in der Spitze um fast 20 Prozent angezogen - und hatten wieder Tuchfühlung zu ihrem bisherigen Rekordhoch von 158,10 Euro aufgenommen.

Deutsche-Bank-Analyst Johannes Schaller etwa schrieb im Hinblick auf die bald erwarteten Zahlen für das zweite Quartal, dass die Aktie mögliche positive Überraschungen in ihrem aktuellen Aktienkurs schon recht gut widerspiegele.

Die Ankündigung, dass Wirecard und Mastercard ihre strategische Kooperation erweitern, um kontaktloses Bezahlen mit sogenannten Wearables voranzutreiben, erwies sich nicht als Kurstreiber. Einem Börsianer zufolge handelt es sich zwar um einen Wachstumsmarkt, aber keinen langfristigen Gewinntreiber./tih/zb

