AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei Vonovia - Händler: Prognose reicht nicht

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Kursgewinnen im vorbörslichen Handel sind Aktien von Vonovia am Freitag im frühen Handel unter Druck geraten.



Nach Zahlen für die ersten sechs Monate und trotz eines erhöhten Gewinnziels gaben die Papiere um 2,64 Prozent nach auf 43,48 Euro und waren damit hinter der Lufthansa (-3,42 Prozent) der zweitgrößte Kursverlierer im Dax .

Ein Händler begründete die Schwäche mit einem verhaltenen Ausblick der Immobiliengesellschaft: "In den vergangenen Wochen hatte sich der Markt für mehr Optimismus positioniert". Vom jüngsten Tief bei 38,50 Euro Ende Mai waren die Aktien um 16 Prozent gestiegen und hatten am Mittwoch bei 44,88 Euro ein Rekordhoch erreicht. Nun nähmen Anleger Gewinne mit, sagte der Händler.

Das Unternehmen erwarte für 2018 ein operatives Ergebnis - gemessen an der für die Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations 1, kurz FFO 1 - in Höhe von 1,05 bis 1,07 Milliarden Euro. Das wären rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr./bek/jha/

