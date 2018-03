AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei SMA Solar weiten sich aus

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von SMA Solar haben am Donnerstag die Kursverluste vom Vortag noch ausgeweitet.



Mit einem Minus von 2,3 Prozent auf 46,30 Euro fielen die Papiere des Herstellers von Wechselrichtern für Solaranlagen auf den tiefsten Stand seit fünf Wochen. Am Vortag waren sie nach endgültigen Ergebnissen für 2017 und Prognosen für 2018 um rund 11 Prozent abgerutscht.

Ein Händler machte zwei negative Aspekte im Zahlenwerk des Unternehmens aus: Zum einen seien im operativen Gewinn (Ebitda) 2017 einmalige positive Effekte enthalten gewesen. "Das trübt das Bild etwas ein", sagte der Händler. Hinzu komme, dass das Ebitda im laufenden Jahr von Investitionen in das Digitalgeschäft in Höhe von 10 Millionen Euro belastet werde.

Belastend wirkten auch die zurückhaltenden Aussagen zum wichtigen nordamerikanischen Markt, so der Händler. Dort dürften die Geschäft weiter unter den angekündigten Handelseinschränkungen für ausländische Solarzellen und -module leiden. Daraus resultierten höhere Preise, die wiederum die Photovoltaik im Wachstum bremsen dürfte.

Diese Gemengelage habe am Vortag Gewinnmitnahmen ausgelöst, die sich nun fortsetzten, fügte der Händler hinzu. Seit Anfang Dezember zählten die Papiere zu den Lieblingen der Anleger: Sie waren in diesem Zeitraum in der Spitze um fast 80 Prozent auf 59,45 Euro gestiegen./bek/das

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------