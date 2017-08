AKTIE IM FOKUS: Gestrichenes Mittelfristziel erschreckt Anleger von K+S

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein nicht mehr realistisches Mittelfristziel hat am Dienstag die Anleger von K+S kalt erwischt.



Die Titel gingen um rund 5 Prozent auf 20,73 Euro in die Knie, nachdem der Salz- und Düngemittelkonzern das für 2020 angepeilte Ziel eines operativen Ergebnisses (Ebitda) von rund 1,6 Milliarden Euro aufgab. Zwischenzeitlich fielen sie mit 20,58 Euro sogar auf den tiefsten Stand seit Dezember. Der MDax stand am Dienstag derweil nur wenig verändert.

Wie K+S nun zugab, war der Konzern bei der Zielsetzung im Jahr 2015 von einem zu hohen Kalipreis in Brasilien ausgegangen. Auch mit den Zahlen für das zweite Quartal wusste der Konzern aber nicht zu überzeugen. K+S konnte zwar Umsatz und Gewinn dank einer Erholung am Kalimarkt erhöhen, Analysten hatten im Schnitt aber etwas mehr erwartet. "Ein Quartalsbericht voller negativer Aussagen", sagte deshalb ein Händler.

MORGAN STANLEY HÄLT JAHRESZIEL FÜR VERFÄLSCHT

Zunächst waren die Papiere zwar noch mit kleineren Verlusten von 2 bis 3 Prozent in den Handel gestartet, nachdem Marktteilnehmer darauf hinwiesen, dass einiger Pessimismus in den Aktien schon eingepreist gewesen sei. Dann aber verschärfte sich die Talfahrt - unter anderem wegen kritischer Analystenkommentare.

Dazu gehörte eine Stimme von Morgan Stanley zum Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebit I). Dass K+S dieses im Gesamtjahr auf 260 bis 360 Millionen erhöhen will, untermauere zwar die derzeitigen Konsensschätzungen, profitiere aber laut dem Experten Paul Walsh nur von einem Sondereffekt in der Bilanz. Er verwies dabei auf niedrigere Abschreibungen, da K+S nun von einer längeren Nutzungsdauer seiner deutschen Förderstätten ausgehe.

BAADER SIEHT FRAGEZEICHEN HINTER SCHULDENABBAU

Baader-Analyst Markus Mayer sieht im Zwischenbericht von K+S eine klare Enttäuschung, die seine vorsichtigen Einschätzungen für die Aktie und den globalen Kalidüngermarkt bestätigten. Das steigende Angebot sollte seiner Ansicht nach schnell zu sinkenden Preisen führen, was auch erneute Fragen hinsichtlich der Fähigkeit zum Schuldenabbau aufwerfe. Das im Herbst erwartete neue Strategieprogramm "Shaping 2030" sei nun dringend nötig, er sorge sich dabei aber um den nötigen Spielraum für das Management.

Mit dem neuerlichen Kursrutsch bleiben die Aktien von K+S seit ihrem Mitte Juli erreichten Zwischenhoch weiter auf Talfahrt. Seitdem haben die Papiere nun schon 15 Prozent an Wert verloren. Im bisherigen Jahresverlauf liegen sie gegen den Markt mit fast 9 Prozent im Minus. Sie gehören so zu den sechs größten Verlierern im MDax. Der Index mittelgroßer Werte hat in dieser Zeit fast 12 Prozent zugelegt./tih/jha/fbr