AKTIE IM FOKUS: Gerry Weber brechen weiter ein - Sanierungsgutachten bestellt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Den Aktien von Gerry Weber droht am Montag ein weiterer Kursrutsch: Die Nachricht, dass der Modekonzern ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben hat, sorgte vorbörslich beim Broker Lang & Schwarz für einen Verlust von über 15 Prozent.



Die Papiere befinden sich ohnehin bereits auf dem tiefsten Niveau seit 2004 und haben im laufenden Jahr über die Hälfte an Wert verloren.

Das Unternehmen hatte vor gut einer Woche die Aktionäre mit enttäuschenden Zahlen zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres geschockt. Auch die weiteren Aussichten wertete das Unternehmen pessimistischer./ag/she

