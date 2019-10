AKTIE IM FOKUS: Gerresheimer testen erneut Chartunterstützung

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach der leichten Zwischenerholung der Vorwoche sind die Gerresheimer-Aktien am Montag wieder zurück an ihrer Chartunterstützung von rund 62 Euro.



Hier fand in den Papieren des Spezialverpackungsherstellers seit Juni bereits zweimal ein Abschwung sein Ende - zuletzt vor gerade einmal sechs Handelstagen.

Dass der Konzern am Donnerstag die zuvor von einigen angezweifelten Jahresziele bestätigte, half den Papieren also nicht lange. Die Reaktionen auf den als durchwachsenen gewerteten Quartalsbericht fielen gemischt aus./ag/mis