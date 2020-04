AKTIE IM FOKUS: Gerresheimer im Blick - Jahresprognosen bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Bestätigung der Jahresziele durch Gerresheimer könnte den Aktien des Spezialverpackungsherstellers und Pharmazulieferes am Donnerstag Rückenwind verleihen.



Der Broker Lang & Schwarz (L&S) taxierte die Papiere am Morgen auf 62,90 Euro, was ein Plus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss des Vortages wäre. Wenngleich das erste Geschäftsquartal einen Tick schlechter verlaufen sei als von Analysten erwartet, machten die Zahlen sowie der Jahresausblick einen insgesamt soliden Eindruck, sagte ein Händler in einer ersten Reaktion. So hatten Analysten angesichts von Wachstumsinvestitionen und der Anpassung des Geschäfts im Bereich Advanced Technologies mit einem eher trägen Jahresauftakt gerechnet./mis/fba

