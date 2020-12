AKTIE IM FOKUS: Geplanter Staatseinstieg treibt Hensoldt weiter an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der geplante Einstieg des Bundes bei Hensoldt hat die Aktien des Rüstungselektronik-Herstellers am Montag auf ein Rekordhoch getrieben.



Am Freitag war aus dem Verteidigungsministerium bekannt geworden, dass wegen "sicherheitspolitischer Aspekte" eine Option zum Kauf von 25,1 Prozent des Unternehmens gezogen werden soll. Bereits am vergangenen Freitag hatten die Hensoldt-Papiere daraufhin um mehr als 4 Prozent zugelegt. Am Montag ging es in der Spitze bis auf 14,30 Euro nach oben. Zuletzt notierten die Papiere noch knapp 8 Prozent im Plus bei 14,10 Euro.

Die Analysten der Commerzbank hoben nun ihr Kursziel auf 16 Euro an und votieren weiterhin für den Kauf der Aktien der ehemaligen Airbus -Radarsparte. Die war im Jahr 2017 vom US-Finanzinvestor KKR übernommen worden und im September 2020 an die Börse gegangen. Der Ausgabepreis der Aktien hatte je 12 Euro betragen. Das Unternehmen liefert auch Schlüsseltechnologien aus den Bereichen Krypto-Technik und Sensorik, bei denen die Bundesregierung einen Zugriff verhindern will./mis/jha/