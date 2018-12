AKTIE IM FOKUS: General Electric vorbörslich im Höhenflug

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Eine gestrichene Verkaufsempfehlung durch die US-Investmentbank JPMorgan hat den Aktien von General Electric am Donnerstag vorbörslich Flügel verliehen.



Der Kurs schnellte zuletzt um mehr als 12 Prozent hoch.

JPM-Analyst Stephen Tusa hob seine Empfehlung von "Underweight" auf "Neutral" an und strich das Papier zudem von seiner Fokus-Liste für Werte mit voraussichtlich sinkenden Kursen. Die Risiken im Kurs des angeschlagenen und hoch verschuldeten Industriekonzerns seien nun mehr ausbalanciert - und die weitere Aktienentwicklung werde sehr ereignisgetrieben sein, glaubt der Experte. Das Papier hat seit Jahresbeginn mehr als 60 Prozent an Wert eingebüßt.

Neben dem verbesserten Analystenvotum treibt der Konzern seinen Umbau weiter voran und kündigte den Verkauf seines Anteils an der Softwarefirma ServiceMax an Silverlake und die Gründung eines neuen, auf das Internet der Dinge spezialisierten Unternehmens an. /tav/fba

