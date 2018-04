AKTIE IM FOKUS: General Electric im Aufwind - Zahlen ein Lichtblick

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

NEW YORK (dpa-AFX) - Bei General Electric (GE) macht die Zahlenvorlage den Aktionären am Freitag neue Hoffnung.



Die Titel kletterten im frühen Handel um 6 Prozent auf 14,84 US-Dollar, weil der Industriekonzern besser in das Jahr gestartet war als erwartet. Nach einer erfreulichen Entwicklung schon in den vergangenen Tagen nähern sich die Papiere durch den Kurssprung erstmals seit fast sechs Wochen wieder der 15-Dollar-Marke.

Der Markt reagierte zu Wochenschluss erleichtert darauf, dass der von Analysten befürchtete Rückgang beim bereinigten Gewinn ausgeblieben war. Je Aktie war er von 0,14 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 0,16 Dollar gestiegen. Nach mehreren Quartalen mit eindeutig negativen Nachrichten fühlten sich die Zahlen "nicht so schlecht" an, sagte Analyst Stephen Tusa von JPMorgan. Er schränkte jedoch ein, dass das Ergebnis mit mehreren diskussionswürdigen Aspekten immer noch nicht sauber sei. Überraschend schwach sei etwa der Free Cashflow./tih/he