AKTIE IM FOKUS: Gea vorbörslich im Aufwind - Lob für Zahlen und Umsatzziel

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Gea Group sind am Montag vorbörslich auf ihrem jüngsten Erholungskurs geblieben.



Nachdem bei den vorgelegten Resultaten nicht von einer zuvor befürchteten Gewinnwarnung die Rede war, rückten die Papiere auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber ihrem Xetra-Schlusskurs um 5,3 Prozent auf 33,44 Euro vor, was den höchsten Stand seit Mitte Mai bedeuten würde.

Das zweite Quartal zeigte, dass der kriselnde Maschinenbauer weiter um seine Margen kämpft, aber gleichzeitig auch mehr Aufträge an Land ziehen und seinen Umsatz steigern konnte. Für die Margenziele wird Gea nun vorsichtiger, aber optimistischer für den Umsatz. Ein Händler lobte die vorgelegten Zahlen in einer ersten Reaktion als "durch die Bank besser als erwartet". Außerdem verwies er positiv darauf, dass der Umsatz nun am oberen Rand des Zielkorridors von plus 5 bis 6 Prozent liegen soll.

Am Markt war zuletzt unter Experten verstärkt darüber gerätselt worden, ob eine weitere Gewinnwarnung kommen werde oder nicht. Wie von Gea vermeldet, bleibt die Zielspanne für die operative Marge in diesem Jahr aber bestehen - wenn nun auch nur der untere Rand des Bereichs zwischen 12 und 13 Prozent erreicht werden soll./tih/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------