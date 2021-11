AKTIE IM FOKUS: Gea können Hoch seit 2016 nach Quartalszahlen nicht halten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach aktuellen Geschäftszahlen sind die Aktien von Gea am Freitag mit 44,24 Euro auf einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2016 geklettert.



Nach der jüngsten Rally und einem Jahresplus von gut 51 Prozent ließ das Kaufinteresse dann jedoch merklich nach und die Aktien des Anlagenbauers rutschten ins Minus.

Dabei fanden die Experten in ihren ersten Reaktionen durchaus lobende Worte für die Quartalsbilanz. So attestierte Akash Gupta von JPMorgan eine Fortsetzung der guten Entwicklung. Sie bedeute, dass Gea am Jahresende wohl im oberen Bereich der selbst gesteckten Ziele oder gar darüber landen werde - bei anhaltender Beschleunigung im vierten Quartal.

William Turner von Goldman Sachs sieht zunächst jedoch kaum Anpassungbedarf für die Markterwartungen. Und der Analyst wies darauf hin, wie gut die Aktien zuletzt bereits gelaufen sind./ag/mis