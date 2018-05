AKTIE IM FOKUS: GM schnellen nach Milliarden-Investition aus Japan hoch

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Eine Milliarden-Investition aus Japan für die Roboterwagen-Tochter von General Motors (GM) hat die Aktien des US-Autobauers am Donnerstag auf den höchsten Stand seit Mitte Februar getrieben.



Zuletzt verbuchten die Anteile ein Plus von 10,55 Prozent auf 41,82 Dollar.

Sie schafften damit wieder den Sprung über die 200-Tage-Linie, die derzeit bei knapp über 40 Dollar verläuft. Die Marke gilt als Indikator für den längerfristigen Trend und kann bei darunter liegenden Kursen als Widerstand und bei darüberliegenden als Unterstützung wirken.

Geldgeber für den Traditionskonzern aus Detroit ist der "Vision"-Investitionsfonds des Technologiekonzerns Softbank . Der Deal bestätige seine Einschätzung, dass GM eine bedeutende Rolle einnehme im Bereich autonomes Fahren, schrieb Analyst Joseph Spak von RBC Capital in einer aktuellen Studie. Sein Votum für die GM-Papiere lautet weiterhin "Outperform"./ajx/she

