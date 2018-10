AKTIE IM FOKUS: Fuchs Petrolub weiten Verlust aus - MDax ins Minus gedreht

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Schmierstoffherstellers Fuchs Petrolub haben am Montagnachmittag ihre nach der Gewinnwarnung verbuchten Verluste ausgeweitet.



Nachdem es mit 43,14 Euro auf den tiefsten Stand seit gut zwei Monaten abwärts gegangen war, verloren sie zuletzt 4,42 Prozent auf 43,26 Euro.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen, in dem Fuchs Petrolub notiert ist, drehte ebenso wie der Dax im Zuge einer sich schwächer zeigenden Wall Street am Nachmittag ins Minus.