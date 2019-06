AKTIE IM FOKUS: Fuchs Petrolub vor Kapitalmarkttag unauffällig

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fuchs Petrolub sind am Montag mit marktkonformen Verlusten vor dem morgigen Kapitalmarkttag nicht aufgefallen.



Mit 34,62 Euro liegen die Papiere des Schmierstoffherstellers in Sichtweite der Unterstützungszone um 34 Euro, die einen weiteren Rutsch in der Vergangenheit mehrfach verhindert hatte.

Die Stimmung bleibe geprägt vom enttäuschenden ersten Quartal, sagte ein Börsianer. Seither hätten sich die Autoendmärkte in Deutschland und China wohl nicht wie erhofft verbessert. Der Fokus liege entsprechend auf einem neuen Ausblick. Aktuell gehe der Marktkonsens für das bereinigte operative Ergebnis von einem Rückgang um 4,2 Prozent aus, so der Marktbeobachter weiter. Zudem richte sich die Aufmerksamkeit auf weitere Details zu den Investitionsplänen./ag/mis