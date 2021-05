AKTIE IM FOKUS: Friedrich Vorwerk nach Zahlen im Plus - Mühsame Kurserholung

Weitere Suchergebnisse zu "Friedrich Vorwerk Group":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Papiere von Friedrich Vorwerk haben sich am Dienstag mit einer weiteren Erholung vom Rekordtief der Vorwoche schwer getan.



Nach aktuellen Geschäftszahlen kletterten die Aktien des Energieinfrastruktur-Anbieters zwar zwischenzeitlich um 3,6 Prozent auf 48,90 Euro. Zuletzt schmolzen die Gewinne jedoch auf weniger als die Hälfte zusammen. Am Donnerstag hatten die Ende März an die Börse gekommenen Vorwerk-Papiere mit 45,16 Euro so wenig gekostet wie noch nie.

Analyst Henning Breiter von Hauck & Aufhäuser lobte in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht am Morgen die ordentliche Auftragslage, die 2021 für eine gute Planbarkeit sorge. Insgesamt hält er das Unternehmen für gut aufgestellt, um vom Trend zu sauberer Energie in Europa zu profitieren./ag/jha/