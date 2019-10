AKTIE IM FOKUS: Fresenius testen Abwärtstrend seit Mai

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Fresenius-Papiere haben am Mittwoch mit plus 2,3 Prozent den Dax angeführt.



Im Zuge der jüngsten Erholungsrally von fast 9 Prozent in sechs Handelstagen testen die Anteile des Medizinkonzerns den seit Mai gültigen Abwärtstrend. Die Analysten sind mehrheitlich optimistisch und sehen noch Spielraum bis fast 75 Euro. Mit plus 4,8 Prozent für 2019 gehören die Papiere bislang zum unteren Drittel des im laufenden Jahr fast 20 Prozent gestiegenen Dax./ag/fba