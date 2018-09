AKTIE IM FOKUS: Fresenius steigen - Probleme mit Datenintegrität bei Akorn

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fresenius haben sich am Dienstag im vorbörslichen Handel an die Spitze des Dax gesetzt.



Sie gewannen auf Tradegate 1,4 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss des Vortages. Händler verwiesen zur Begründung darauf, dass eine Aufsichtsbehörde in den USA beim Generikahersteller Akorn Probleme bei der Datenintegrität festgestellt hat.

Diese Probleme von Akorn hatte Fresenius zur Begründung für die Absage der 4,3 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme angeführt. "Die Ergebnisse der Betriebsprüfung bei Akorn könnten Fresenius nun in die Karten spielen", sagte ein Händler. Aktien von Akorn waren am Montag um mehr als 5 Prozent eingebrochen./bek/jha/

