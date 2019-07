AKTIE IM FOKUS: Fresenius lassen Vortages-Schwäche hinter sich

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Fresenius-Aktien haben zur Wochenmitte ihre Vortagesverluste wieder vollständig wettgemacht.



Mit einem Plus von gut 3 Prozent waren sie gegen Mittag der zweitbeste Wert im leicht im Plus tendierenden Dax und kosteten 46,30 Euro.

Am Vortag hatte der Medizinkonzern mit seinen Quartalszahlen teils die Erwartungen von Marktexperten übertroffen, vor allem aber mit einem angehobenen Ausblick überzeugt. Den Aktien hatte das nach einem zunächst vielversprechenden Start dann aber nicht mehr geholfen, weil die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) mit ihren Zahlen enttäuscht und damit die Papiere des Mutterkonzerns in einem sehr schwachen Gesamtmarkt mit nach unten gezogen hatte.

Nach ihrem Tief am Vortag bei 43,10 Euro war es den Fresenius-Anteilen dann aber immerhin gelungen, die Verluste bis zum Handelsende merklich einzudämmen auf nur noch 2,1 Prozent auf knapp 45 Euro. An diese Erholung knüpften sie nun am Mittwoch erfolgreich an. FMC erholten sich ebenfalls, wenn auch mit plus 0,8 Prozent in deutlich geringerem Ausmaß.

Die Deutsche Bank nannte unterdessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das Zahlenwerk von Fresenius beruhigend. Analyst Falko Friedrichs blieb bei seiner Kaufempfehlung mit Kursziel 65 Euro. Damit sieht er ein Kurspotenzial von gut 40 Prozent./ajx/jha/

