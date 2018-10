AKTIE IM FOKUS: Fresenius-Anleger erleichtert - Absage des Akorn-Kaufs rechtens

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger von Fresenius können am Montag nach dem Okay eines US-Gerichts für die Absage der Übernahme von Akorn tief durchatmen.



Die Entscheidung katapultierte die Papiere am Nachmittag senkrecht in die Höhe, zuletzt belief sich das Plus mit 69,02 Euro auf 9,14 Prozent. Bei Akorn dagegen ging es in New York im vorbörslichen Geschäft um fast die Hälfte bergab. Derzeit sind die Titel vom Handel ausgesetzt.

Das zuständige US-Gericht hatte entschieden, dass es ausreichend Gründe dafür gibt, dass der Bad Homburger Medizinkonzern den Kauf von Akorn rückgängig machen kann. Fresenius hatte die geplante milliardenschwere Übernahme im Frühjahr überraschend abgeblasen und schwere Vorwürfe gegen Akorn wegen angeblich fehlerhafter Medikamententests erhoben. Der US-Konzern bestritt diese und pochte auf die Übernahme - danach sahen sich beide Unternehmen vor Gericht.

Laut Analystin Lisa Bedell Clive von Bernstein Research schafft die Entscheidung mehr Klarheit für die Aktionäre, auch wenn der Streit damit noch nicht zu Ende ist. Akorn legte umgehend Berufung ein. In der nächsten Instanz rechnet die Expertin aber mit einer schnellen Entscheidung - wohl nahezu sicher noch im laufenden Jahr. Bis die Stimmung unter den Anlegern aber wieder gänzlich im Reinen ist, werde es wohl noch einige Zeit dauern, fügte sie hinzu. So müsse sich das Management weiterhin der Kritik stellen, den Deal überhaupt eingefädelt zu haben.