AKTIE IM FOKUS: Freenet sacken um 9 Prozent ab - Streicht Dividende

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Finanzierungsprobleme samt der 2019 überraschend gestrichenen Dividende haben am Montag den Aktien von Freenet zugesetzt.



Sie sackten im sehr schwachen Gesamtmarkt kurz nach Börsenstart um 9 Prozent auf 15,750 Euro ab. Damit zählten die Papiere des Mobilfunkanbieters zu den Schlusslichtern im MDax .

Wie Freenet am Sonntag zugleich mit seinen Quartalszahlen mitgeteilt hatte, sieht sich das Unternehmen wegen der ungewissen Auswirkungen der Corona-Krise auf den Finanzmarkt vor Herausforderungen. Dabei geht es um den kurzfristigen Refinanzierungsbedarf von Schuldscheinen in Höhe von circa 700 Millionen Euro im Oktober 2020 und im März 2021. Um die finanzielle Stabilität und Flexibilität des Konzerns zu erhalten, soll es abgesehen von der verpflichtenden Mindestdividende von 4 Cent je Aktie, für 2019 daher keine weitere Ausschüttung an die Aktionäre geben.

Ein Händler lobte zwar die "soliden Zahlen" von Freenet, die die Analystenerwartungen übertroffen hätten, doch die gestrichene Dividende sei "ein sehr negativer Trigger".