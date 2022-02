AKTIE IM FOKUS: Freenet etwas erholt - Zahlen kommen gut an, Dividende stützt

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Freenet haben am Freitag nach Jahreszahlen auf Tradegate um 2,8 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zugelegt. Analyst Ulrich Rathe von Jefferies hob die starke Profitabilität des Telekom-Anbieters im vierten Quartal hervor. Zudem stimme der Ausblick zuversichtlich.

Ein Händler bezeichnete den Bericht von Freenet als solide. Die hohe Dividendenrendite sollte die Anleger erfreuen. Die Umsatzprognose für 2022 sehe zunächst etwas mau aus, hier könnte die am Vormittag anstehende Telefonkonferenz für etwas mehr Klarheit sorgen. Am Vortag noch waren die Anteile im Zuge des Kursrutsches am Gesamtmarkt wegen des Krieges in der Ukraine um mehr als sechs Prozent eingebrochen./ajx/jha/