AKTIE IM FOKUS: Freenet belastet von erneutem Ceconomy-Kurseinbruch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Freenet sind am Dienstag in Sippenhaft genommen worden mit einem Kurseinbruch bei Ceconomy .



Im frühen Handel fielen Freenet um 3,45 Prozent auf 19,045 Euro, womit sie nochmals ihren tiefsten Stand seit drei Jahren unterboten. Händler verwiesen auf eine Beteiligung mit etwa 9 Prozent an Ceconomy, sodass sich ein neuerlicher Kursrutsch um etwa 20 Prozent bei dem Elektronikhändler auch belastend auf den Telekom- und Internetkonzern auswirke.

Freenet war im Juni im Rahmen einer Kapitalerhöhung bei Ceconomy eingestiegen. Die Aktie des Mobilfunkanbieters, der seine Verträge auch in den Media-Markt- und Saturn-Märkten des Unternehmens anbietet, war in den vergangenen Monaten schon unter Druck geraten - mitunter auch wegen der Beteiligung. Beim Einstieg hatte Freenet mit 8,50 Euro je Aktie bereits ein gutes Stück mehr bezahlt als die Aktie damals Wert war. Nun ist der Wert der Beteiligung auf den Weg dazu, sich zu halbieren./tih/jha/

