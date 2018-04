AKTIE IM FOKUS: Fraport steigt nach Credit-Suisse-Hochstufung über 21-Tage-Linie

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Fraport -Aktien haben am Donnerstag nach einem zuversichtlichen Analystenkommentar der Credit Suisse einen Erholungsversuch gestartet.



Sie stiegen am Vormittag als einer der Favoriten im Dax um 3,22 Prozent auf 80,78 Euro. Steigende Markterwartungen dürften der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung ein Ende setzen, schrieb Analyst Arthur Truslove in einer Studie. Er hält die Gewinnerwartungen des Markts für zu vorsichtig und stufte die Aktien des Flughafenbetreibers von "Underperform" auf "Neutral" hoch. Das Kursziel hob er von von 78 auf 86 Euro an. Damit sieht er noch rund 6,5 Prozent Luft nach oben.

Die Fraport-Papiere waren Ende 2017 auf ein Rekordhoch von 97,26 Euro gestiegen, bevor es wieder abwärts ging. Bis Mitte April fielen sie bis auf 77,58 Euro.

Mit dem Kurssprung vom Donnerstag schafften sie es wieder über die 21-Tage-Linie. Sie gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend und verläuft aktuell bei 80,04 Euro. Ein Sprung darüber kann einer Aktien frische Impulse verleihen./mis/men