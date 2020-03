AKTIE IM FOKUS: Fraport droht längste Kursverlust-Serie seiner Geschichte

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktie von Fraport hat am Mittwoch an ihre Verluste der vergangenen neun Handelstage angeknüpft.



Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise belasten das Papier des Flughafenbetreibers nach wie vor. Am Nachmittag sank der Anteilsschein um 1,15 Prozent auf 55,12 Euro. Damit hat er seit vorvergangenem Montag schon rund 20 Prozent eingebüßt. Sollte die Aktie im Minus schließen, wäre dies der zehnte Verlusttag in Folge. Eine solche rabenschwarze Serie hat für das 2001 an die Börse gegangene Frankfurter Unternehmen in seiner Geschichte bislang nicht gegeben./ck/fba

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------