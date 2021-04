AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro wieder auf Rekordhoch - Ausblick erneut erhöht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Flatexdegiro dürfen sich am Donnerstag nach zwei Monaten Pause über eine Fortsetzung der Rekordrally freuen.



Die zuvor noch knapp im Minus liegenden Aktien legten am Vormittag infolge eines angehobenen Ausblicks um 2,9 Prozent zu auf 95 Euro. In der Spitze wurden sie zu 96,55 Euro gehandelt.

Nach einem laut dem Unternehmen "herausragenden ersten Quartal" wurde die Kundenprognose für das laufende Geschäftsjahr noch einmal deutlich angehoben. Der Vorstand erwartet nun für 2021 ein Wachstum von 750 000 bis 950 000 Neukunden. Damit soll der Kundenstamm zum Jahresende auf 2,0 bis 2,2 (alt: 1,8 bis 2,0) Millionen ansteigen.

Davon unabhängig hatte sich die Privatbank Hauck & Aufhäuser am Donnerstag optimistisch zu Online-Brokern im Allgemeinen geäußert. "Die Party ist noch nicht zu Ende", titelte Analyst Simon Bentlage in einer Branchenstudie. Er glaubt, dass sich der boomende Börsenhandel durch Privatanleger fortsetzen wird. Für Flatexdegiro blieb er bei seiner Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 105 Euro./tih/ajx/jha/