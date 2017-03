AKTIE IM FOKUS: Fehlende Entscheidung über Kapitalmaßnahme belastet Eon

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Versorgers Eon haben sich am Mittwochmorgen trotz der besser als befürchtet ausgefallenen 2016er-Resultate nicht lange in der Gewinnzone halten können.



Das positive Vorzeichen kosteten die Papiere Aussagen des Managements, schon bald über die Aufnahme frischen Kapitals entscheiden zu wollen.

Die Eon-Aktie gab zuletzt um mehr als 3 Prozent auf 6,78 Euro nach und stand damit so tief wie seit Anfang Januar nicht mehr. Solange Eon nicht schnell und abschließend über die Kapitalmaßnahmen entscheide, dürfte die Unsicherheit weiter wie ein Damoklesschwert über der Aktie schweben, hieß es am Markt. Zudem wurde auch der Ausblick der Essener mit eher gemischten Gefühlen aufgenommen.

'ZÜGIGE' ENTSCHEIDUNG ANGEKÜNDIGT

Weil der Atomausstieg die deutschen Versorger teurer kommt als gedacht, wird schon seit längerem über eine Kapitalerhöhung bei Eon spekuliert. Der Konzern erklärte am Mittwoch, "zügig" eine Entscheidung treffen zu wollen. Möglich ist laut Eon eine Kapitalerhöhung über zehn Prozent oder die Aufnahme von Hybrid-Kapital. Dabei geht es um eine Größenordnung von bis zu 2 Milliarden Euro. Mit dem Geld will das Unternehmen die sogenannte Risikoprämie aus dem Atomkompromiss gegenfinanzieren. Zudem will sich Eon wie geplant von seinen restlichen Anteilen an seiner Kraftwerksbeteiligung Uniper trennen.

Im vergangenen Jahr hatte die Energiewende ein riesiges Loch in die Kassen der Essener gerissen - mit 16 Milliarden Euro fuhr der Energiekonzern den größten Verlust in der Firmengeschichte ein. Grundsätzlich kam das Zahlenwerk am Markt aber gut an. Branchenexperten hätten mit schlechteren Resultaten gerechnet, sagten Börsianer. Sowohl das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) als auch die bereinigten Zahlen zum Überschuss hätten über den Erwartungen gelegen, schrieb Branchenexperte John Musk vom Analysehaus RBC Capital.

EXPERTE: GEMISCHTER AUSBLICK

Den Markt nicht überzeugen konnte Eon dagegen mit seinen Zukunftsversprechen. Die Ziele für 2017 seien durchwachsen ausgefallen, hieß es unisono unter Kennern. Der Ausblick für den Überschuss liege zwar im Rahmen seiner Schätzungen und deutlich über den Konsenserwartungen, schrieb etwa RBC-Experte Musk - das angepeilte operative Ergebnis sei aber leicht enttäuschend./tav/ag/jha/