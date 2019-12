AKTIE IM FOKUS: Fedex kommen nach weiterer Enttäuschung unter die Räder

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Eine neuerliche Gewinnwarnung von Fedex hat am Mittwoch die Anleger geschockt.



Mit einem Kursverlust von fast zehn Prozent auf 147,52 US-Dollar fanden sich die Papiere des global agierenden Logistikers weit abgeschlagen am Ende des marktbreiten Leitindex S&P 500 wieder. In ihrem Sog fielen auch UPS um knapp zwei Prozent.

"Fedex hat die Erwartungen schon wieder verfehlt", schrieb Analyst Neil Glynn von der Bank Credit Suisse. Das Unternehmen habe nun bereits sechs Quartale in Folge die Erwartungen unterboten. Fedex, UPS und die Deutsche-Post-Sparte DHL beherrschten zusammen 90 Prozent des weltweiten Expressgeschäfts. Je länger die zahlreichen Probleme von Fedex andauerten, desto mehr stelle sich die Frage nach deren Wettbewerbsposition. DHL Express könne vor allem von den Problemen von Fedex in Europa und Asien profitieren./bek/jha/

