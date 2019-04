AKTIE IM FOKUS: Facebook ziehen vorbörslich an - Überraschend hoher Umsatz

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Facebook sind am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel um rund 9 Prozent in die Höhe geschnellt.



Das Online-Netzwerk hatte seinen Umsatz im ersten Quartal stärker gesteigert als gedacht.

Zudem habe das bereinigte operatives Ergebnis die Markterwartung klar übertroffen, schrieb der Experte Mark Mahaney vom Analysehaus RBC. Darüber hinaus deuteten die Trends im Werbegeschäft auf eine starke Entwicklung in den Jahren 2019 und 2020 hin, ergänzte Analyst Eric Sheridan von der Schweizer Großbank UBS.

Facebook rechnet derweil damit, dass die jüngsten Datenschutz-Skandale das Online-Netzwerk bis zu 5 Milliarden Dollar kosten werden. Das Unternehmen kann einen solchen Betrag leicht verdauen - Facebook hat Geldreserven von über 45 Milliarden Dollar. Auch insofern reagierten die Anleger entspannt./la/stk

