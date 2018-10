AKTIE IM FOKUS: Facebook ziehen vorbörslich an - Analysten loben Zahlenwerk

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Facebook sind am Mittwoch im vorbörslichen US-Handel um 5,45 Prozent angesprungen.



Nach den jüngsten Datenskandalen und den Auswirkungen der EU-Datenschutzverordnung verliert das Online-Netzwerk zwar weiter Nutzer in Europa. Analysten lobten dennoch das Zahlenwerk.

Das dritte Quartal zeige insgesamt eine Stabilisierung bei den Nutzerzahlen, schrieb etwa Analyst Douglas Anmuth von der US-Bank JPMorgan. Die Expertin Heather Bellini von der US-Investmentbank Goldman Sachs meinte, die Resultate des Online-Netzwerks seien weniger schlimm als befürchtet ausgefallen./la/she

