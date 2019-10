AKTIE IM FOKUS: FMC unter schwächsten Dax-Werten - Sorgen um US-Dialysegeschäft

Weitere Suchergebnisse zu "DaVita":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) haben am Montag im Dax unter Sorgen um das wichtige US-Geschäft des Dialysekonzerns gelitten.



Zuletzt büßten die Papiere 1,13 Prozent ein, während der Dax seinen Abschlag bis zum Nachmittag auf 0,2 Prozent reduzieren konnte. Nach Infineon war FMC damit im Leitindex der größte Verlierer. In New York waren zeitgleich auch die Papiere des Konkurrenten Davita um etwa 0,8 Prozent gefallen.

Goldman-Sachs-Analystin Veronika Dubajova verwies in einem Kommentar vom Montag auf regulatorische Eingriffe im US-Bundesstaat Kalifornien, die für Investoren in der Dialysebranche eine negative Nachricht seien, auch wenn die Umsetzung der Gesetzesvorlage "AB 290" durch die Unterschrift des kalifornischen Gouverneurs nicht überraschend komme. Sie selbst sah in einem Kursrückschlag wegen der Meldung aber eine gute Gelegenheit, um die Aktien von FMC zu kaufen./tih/fba