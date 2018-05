AKTIE IM FOKUS: Exzellente Zahlen sorgen für Kurssprung bei Pfeiffer Vacuum

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Zahlen von Pfeiffer Vacuum haben am Donnerstag die Aktionäre in Feierlaune versetzt.



Die Aktien des Vakuumpumpen-Herstellers schnellten im TecDax um fast 8 Prozent auf 136,50 Euro hoch. Sie übersprangen damit nicht nur erstmals seit fünf Wochen die Marke von 130 Euro, sondern nahmen in der Spitze sogar kurz die 140 Euro ins Auge. Bis auf 10 Cent hatten sie sich am Morgen der runden Schwelle genähert.

Händler werteten das erste Quartal des Pumpenspezialisten als "deutlich über den Markterwartungen" - und dies in jeglicher Hinsicht. Eine Flut neuer Bestellungen ließ das Auftragsbuch anschwellen. Auch Umsatz und Gewinn legten im ersten Quartal kräftiger als erwartet zu. Explizit verwiesen wurde dabei auf eine "sehr starke" Profitabilität. Laut Cengiz Sen vom Analysehaus Equinet ist die operative Marge (Ebit) entgegen seinen Erwartungen im Vorjahresvergleich nicht gefallen, sondern sogar leicht gestiegen.

In der Summe sprach Sen in seiner Studie von einem "exzellenten" Quartalsergebnis. Als Hauptgrund verwies er auf die Geschäfte mit der Halbleiterindustrie sowie für Beschichtungsanwendungen, was zuvor schon einige Konkurrenten angedeutet hätten. Laut Adrian Pehl von der Commerzbank hat der starke Eurokurs weniger belastet als gedacht. Pehl rechnet nun damit, dass die Erwartungen an das Unternehmen steigen werden - auch wenn der Ausblick für den Rest des Jahres noch vorsichtig klinge.

Der Kursentwicklung von Pfeiffer Vacuum hauchten die Zahlen neues Leben ein. Seit die Aktien im November vergangenen Jahres bei 175 Euro auf ein Rekordniveau geklettert waren, war bei ihnen Flaute eingekehrt. Mit einem Abschlag von mehr als 12 Prozent gehören sie im bisherigen Jahresverlauf zu den größten TecDax-Verlierern. Der Technologiewerte-Index hat seit Jahresbeginn um mehr als 6 Prozent zugelegt./tih/stw/fba