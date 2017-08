AKTIE IM FOKUS: Evotec weiter auf Höhenflug - Aktie baut Hoch seit 2001 aus

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Evotec befinden sich am Donnerstag ungebrochen im Aufwind.



Nachdem ihnen am Vortag ein optimistischerer Geschäftsausblick weiter nach oben verholfen hatte, stiegen sie nun in der Spitze bis auf 15,52 Euro. Damit schraubten sie ihren höchsten Stand seit 16 Jahren weiter nach oben. Zuletzt standen sie am Donnerstag noch mit 2,5 Prozent im Plus bei 15,36 Euro. In den vergangenen zwei Wochen haben sie damit 28 Prozent an Wert gewonnen.

Neuen Rückenwind erhielten die Papiere am Donnerstag von einer Analystenstudie: Nach den starken Quartalsergebnissen, die Wirkstoffforscher in der Vorwoche vorgelegt hatte, sieht Berenberg-Analystin Klara Fernandes noch Kurspotenzial. Sie erhöhte ihr Kursziel deutlich von 13 auf 16 Euro und verwies dabei vor allem auf die jüngste Übernahme des US-Konkurrenten Aptuit, die sich bereits ab dem dritten Quartal auszahlen dürfte./tih/stb