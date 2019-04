AKTIE IM FOKUS: Evotec steigen auf Hoch seit 18 Jahren

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Evotec sind am Montag auf den höchsten Stand seit 18 Jahren gestiegen.



Mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 25,69 Euro setzten sie die Gewinne der vergangenen Wochen fort. Ende März hatten die Papiere des Biotech-Unternehmens bereits das Hoch vom Anfang September bei 23,36 Euro hinter sich gelassen und waren in der Folge weiter geklettert.

Die Chart-Analysten der Bank HSBC beschrieben die Aktien jüngst als "seit Wochen in einem stabilen kurz- und langfristigen Haussetrend". Die Titel hätten zuletzt die Chart-Formation eines aufsteigenden Dreiecks nach oben aufgelöst. "Dank dieser Weichenstellung ergibt sich nun ein kalkulatorisches Anschlusspotential bis rund 29 Euro", hieß es./bek/mis