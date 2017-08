AKTIE IM FOKUS: Evotec steigen nach Prognoseerhöhung auf Hoch seit 2001

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein optimistischerer Geschäftsausblick von Evotec hat die Aktien des Biotech-Unternehmens am Mittwoch bei 14,91 Euro auf ein Hoch seit dem Jahr 2001 getrieben.



Am Vormittag führten die Papiere den TecDax mit zuletzt noch plus 2,29 Prozent auf 14,74 Euro an.

Evotec schloss die Übernahme US-Konkurrenten Aptuit ab und rechnet bereits im laufenden Jahr mit einem positiven Beitrag. Die Hamburger peilen 2017 ein Umsatzplus von mehr als 40 Prozent an, nach bisher 15 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll um mehr als 50 Prozent steigen. Hier hatte Evotec bisher von einem "signifikanten Anstieg" gesprochen.

Allein im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Evotec-Kurs nun in etwa verdoppelt, was hinter den Aktien des LED-Industrieausrüsters Aixtron den zweiten Platz im TecDax bedeutet./mis/fbr