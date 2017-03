AKTIE IM FOKUS: Evotec auf höchstem Stand seit 2002 nach weiterem Analystenlob

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angetrieben von positiven Analystenkommentaren klettern die Aktien von Evotec bereits seit Mitte Februar wieder mit Tempo aufwärts.



Am Freitag überwanden sie erstmals seit 2002 die Hürde von 8 Euro. Am späten Vormittag eilten sie um 6,60 Prozent nach oben auf 8,237 Euro. Damit waren sie mit Abstand Spitzenwert in einem deutlich anziehenden TecDax . Zuvor hatte Analystin Klara Fernandes von der Berenberg Bank die Bewertung der Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 9,50 Euro aufgenommen.

Dank der breiten Aufstellung und des profitablen Geschäftsmodells biete Evotec das Potenzial eines traditionellen Biotech-Unternehmens bei gleichzeitig geringerem Risiko, schrieb sie. Auch dank des Geschäfts mit Dienstleistungen könnte Evotec in die eigene Wirkstoffforschung investieren und damit das Wachstum dieser Aktivitäten antreiben. Sie verwies auf das langfristige Potenzial der Pipeline von Wirkstoffprogrammen in frühen Phasen.

ANALYSTEN SEHEN NOVO-EINSTIEG POSITIV

Erst am Dienstag hatte das britische Analysehaus Edison sich positiv geäußert und der Aktie spürbar Auftrieb gegeben. Analyst Jonas Peciulis hatte vor allem auf den Einstieg des strategischen Großaktionärs Novo A/S bei den Hamburgern im Februar verwiesen sowie die Übernahme des britischen Forschungsunternehmen Cyprotex im vergangenen Jahr. Cyprotex vergrößere das Angebot im Kerngeschäft und bringe Evotec zudem neue Kunden.

Auch andere Häuser, wie etwa die DZ Bank, hatten zuletzt die Beteiligung von Novo A/S als strategischen, langfristig orientierten Aktionär positiv beurteilt. Da die dänische Holding großteils Beteiligungen im Life-Science-Sektor habe, unterstreiche dies die hohe Reputation, die Evotec in diesem Sektor genießt, hatte Analyst Heinz Müller geschrieben. Durch den Barmittelzufluss sei es Evotec möglich, Zukäufe und Allianzen kurzfristig zu realisieren. Müller hatte allerdings den fairen Aktienwert wegen der durch den Novo-A/S-Einstieg gestiegenen Anzahl an Papieren auf 7,30 Euro gesenkt.

Das nächste wichtige Ereignis für Evotec-Aktionäre dürfte die Vorlage des Geschäftsberichts für 2016 am 28. März werden. Analyst Igor Kim von Oddo Seydler ist besonders optimistisch und rechnet mit einem kräftigen Umsatzanstieg im Vergleich zu 2015 um 27,6 Prozent auf 163 Millionen Euro. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) erwartet er 33 Millionen. Beides liegt über den durchschnittlichen Markterwartungen. Zudem verwies Kim auf das sehr optimistisch gestimmte Management für die Geschäftsentwicklung im angelaufenen Jahr 2017./ck/mis/stb