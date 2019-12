AKTIE IM FOKUS: Evotec-Rally gerät ins Stocken

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach über 11 Prozent Kursplus in drei Handelstagen hat die Rally der Evotec-Papiere am Dienstagvormittag etwas an Schwung verloren.



Die Papiere des Wirkstoffforschers kamen vom höchsten Stand seit Mitte August bei 23,34 Euro zuletzt zurück und kosteten mit 22,81 Euro in etwa soviel wie am Vortag.

Kräftig Auftrieb hatte den Papieren Ende der Vorwoche das Lob der Experten von der Deutschen Bank und vom Bankhaus Lampe gegeben. Während Falko Friedrichs von der Deutschen Bank die Papiere in einem Pharma-Branchenausblick für 2020 als Midcap-Favoriten hervorhob, sind sie bei Lampe gleich branchenübergreifend einer der "Top Picks" für das kommende Jahr. Die Privatbank ist dabei mit einem Kursziel von 32 Euro besonders optimistisch und hält damit einen neuen Höchststand seit dem Jahr 2001 für möglich./ag/fba