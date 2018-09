AKTIE IM FOKUS: Im Evotec-Chart zeichnet sich ein Top ab - Verluste

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Evotec-Aktien sind am Dienstag um 5,7 Prozent an das TecDax-Ende gefallen.



Gestützt durch gute Nachrichten und auch die kommende Aufnahme in den MDax gehören die Papiere des Wirkstoffforschers zu den besten Werten des Technologieindex des laufenden Jahres. In der Spitze gewannen sie bis Anfang des Monats 73 Prozent und erklommen mit 23,36 Euro den höchsten Stand seit März 2001.

Nun zeichnet sich im Chart aber ein Trendwechsel ab. Mit dem neuen Zwischentief könnte eine kleine Schulter-Kopf-Schulter-Formation abgeschlossen werden, sagte ein Börsianer.

Analysten wie Volker Braun vom Bankhaus Lampe trauen der Aktie aber noch bis zu 26 Euro zu. Erst tags zuvor lobte er die Forschungsallianz mit Almirall. Er sieht im Ansatz zur Unterbrechung von Zellsignalen auch außerhalb der zunächst ins Auge gefassten Hautkrankheiten Potenzial.

Für besonders beachtenswert hält Braun aber, dass der Ansatz von Evotecs Wissenschaftlern in Toulouse entdeckt wurde. Damit könnten Bedenken zerstreut werden, dass der Standort ab 2020 nach Ablauf von Kooperationen mit Sanofi Probleme bekommen könnte./ag/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------