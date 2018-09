AKTIE IM FOKUS: Evonik im späten Xetra-Geschäft -3% - Platzierung, Wandelanleihe

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Platzierung von Aktien sowie einer Wandelanleihe durch den Hauptaktionär haben Evonik am Montagabend belastet.



Im späten Xetra-Geschäft gaben die Titel des Chemiekonzerns gegenüber dem Schlusskurs im Xetra-Haupthandel zuletzt um fast 3 Prozent nach.

Die RAG-Stiftung teilte mit, sie wolle rund 16 Millionen Evonik-Aktien platzieren, was 3,4 Prozent des Grundkapitals entspreche. Dazu komme die Begebung einer Schuldverschreibung mit dem Recht zum Umtausch in Evonik-Aktien in Höhe von 400 Millionen Euro. Beide Kapitalmaßnahmen hätten im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens für institutionelle Anleger stattgefunden, heißt es weiter. Nach eigenen Angaben hält die RAG-Stiftung einen Anteil von 68 Prozent an Evonik./gl/tos

