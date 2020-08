AKTIE IM FOKUS: Evonik gefragt - Hält sich in Corona-Krise besser als gedacht

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine überraschend gute Gewinnentwicklung im zweiten Quartal hat die Aktien von Evonik am Dienstag angetrieben.



Sie stiegen am Vormittag in der Spitzengruppe des MDax um 2,66 Prozent auf 23,93 Euro. Damit blieben die Papiere aber vorerst in der Bandbreite von 22 bis 25 Euro, in der sie sich seit Anfang Juni pendeln.

Seit dem Corona-Krisentief Mitte März haben sich die Papiere um etwa 58 Prozent erholt und damit seither rund zehn Prozentpunkte besser abgeschnitten als der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Chemicals.

Der Spezialchemiekonzern hatte sich beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im zweiten Quartal trotz eines Rückgangs im Sog der Corona-Krise besser gehalten als von Analysten erwartet. Und das, obwohl die durchschnittlichen Gewinnschätzung zuletzt infolge optimistischer Äußerungen des Evonik-Chefs Christian Kullmann bereits ein gutes Stück weit gestiegen war./mis/zb

