AKTIE IM FOKUS: Erster Tag nach Dow-Abschied für GE - Kursfeuerwerk wegen Umbau

NEW YORK (dpa-AFX) - Für den Industriekonzern General Electric (GE) ist dieser Dienstag der erste Tag nach dem Ende seiner mehr als 100-jährigen Mitgliedschaft im Dow Jones Industrial .



Dank der Ankündigung eines weiteren groß angelegten Umbaus erlebten die GE-Titel dennoch ein Kursfeuerwerk. Die Aktien kletterten im frühen Handel in der Spitze bis auf 13,83 Dollar und machten damit die Verluste der vergangenen rund zwei Wochen wett. Zuletzt notierten die Papiere noch mit 7,06 Prozent im Plus bei 13,65 Dollar.

GE zählte zu den Gründungsmitgliedern, als der Dow 1896 an den Start ging, und war seit 1907 ununterbrochen dabei. Damit war der Konzern "das letzte verbliebene Urgestein", wie die Analysten von RBC jüngst formulierte. Der Rauswurf aus dem Dow Jones ist ein herber Rückschlag für das Unternehmen, kam allerdings nicht von ungefähr: Der Konzern steckt derzeit in einer seiner größten Krisen und befindet sich bereits seit Jahren im Umbau. Die Anleger zogen sich zurück. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Kurs mehr als halbiert. Das Unternehmen bleibt künftig aber weiterhin im S&P 100 notiert./tav/he