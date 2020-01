AKTIE IM FOKUS: Erneute Spekulationen über Glyphosat-Einigung treiben Bayer an

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erneute Spekulationen über eine baldige Beilegung des US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat haben den Aktien von Bayer am Freitagmorgen Rückenwind verliehen.



Sie stiegen beim Broker Lang & Schwarz (L&S) im Vergleich zum Xetra-Schluss um 5,60 Prozent auf 78,25 Euro. Das wäre auf Xetra der höchste Kurs seit Oktober 2018. Anwälte einiger Kläger diskutierten mit dem Dax-Konzern über Vereinbarungen, die zu einer Gesamtsumme von zehn Milliarden US-Dollar (rund 9 Mrd Euro) führen könnten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Personen mit direkter Kenntnis der Verhandlungen.

Eine Vergleichssumme von zehn Milliarden Dollar wäre deutlich weniger als laut Analysten aktuell in den Aktienkurs eingepreist ist. Jede Summe unter 20 Milliarden Euro dürfte eine positive Kursreaktion nach sich ziehen, hatte etwa Analyst Markus Mayer von der Baader Bank jüngst in einer Studie geschrieben. Er hält um die zwölf Milliarden Euro für realistisch. In diesem Fall dürfte der Kurs rasch in Richtung 90 Euro steigen, glaubt der Experte./mis/fba

